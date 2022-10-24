Билет на концерт Бейонсе продавался на аукционе за $50 тысяч

Билет на концерт Бейонсе в рамках тура Renaissance был выставлен на аукцион за $50 тыс. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На гала-вечере Wearable Art Gala, посвященном 5-летию театрального центра WACO, прошел аукцион, на котором продавались произведения искусства. Одним из лотов был пакетный тур на концерт Бейонсе.

В него было включено два билета первого класса на рейс авиакомпании United Airlines, три ночи проживания в отеле Marriott, два билета на концерт певицы в любом из городов по выбору покупателя и возможность побывать за кулисами шоу. Там у обладателя тура будет возможность познакомиться с матерью Бейонсе Тиной Ноулз-Лоусон.

Торги за право обладать эксклюзивными билетами достигли $50 тыс., хотя один из гостей мероприятия утверждает, что лот был продан за $150 тыс. При этом сама стоимость тура составляет $20 тыс.

Точные даты тура и стоимость билетов на концерт для желающих пока не известны. Сам тур не был анонсирован исполнительницей.