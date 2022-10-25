https://news.day.az/showbiz/1506122.html Известный американский актер погиб в ДТП
Известный американский актер погиб в ДТП
Американский актер Лесли Джордан, известный по сериалам "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс" погиб в ДТП. \
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал TMZ.
Актеру было 67 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе Голливуд утром 24 сентября. Предполагается, что Джордану стало плохо, когда он был за рулем, после чего актер врезался на автомобиле в стену здания.
18 октября стало известно, что умер актер и каскадер, исполнивший роль убийцы Джейсона Вурхиза в "Пятнице, 13-е: Последняя глава", Тед Уайт. Артист скончался у себя дома во сне, ему было 96 лет.
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