Известный американский актер погиб в ДТП

Американский актер Лесли Джордан, известный по сериалам "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс" погиб в ДТП. \

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал TMZ.

Актеру было 67 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе Голливуд утром 24 сентября. Предполагается, что Джордану стало плохо, когда он был за рулем, после чего актер врезался на автомобиле в стену здания.

18 октября стало известно, что умер актер и каскадер, исполнивший роль убийцы Джейсона Вурхиза в "Пятнице, 13-е: Последняя глава", Тед Уайт. Артист скончался у себя дома во сне, ему было 96 лет.