Мэттью Перри о расставании с Джулией Робертс

Американский актер Мэттью Перри рассказал о причинах своего расставания с актрисой Джулией Робертс. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своих мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" 53-летний актер откровенно рассказал о том, как его собственные душевные терзания привели к разрыву этих отношений. По словам актера, он всегда чувствовал, что "никогда не будет достаточно хорош для нее".

"Встречаться с Джулией Робертс было слишком тяжело для меня. Я постоянно был уверен, что она собирается порвать со мной. Поэтому вместо того, чтобы смириться с неизбежной агонией потери, я сам расстался с прекрасной и блистательной Джулией Робертс", - признался Перри.

Мэттью Перри и Джулия Робертс начали встречаться в 90-х, после того как звезда "Красотки" приняла участие в съемке одного из эпизодов сериала "Друзья", но расстались спустя всего несколько месяцев отношений.