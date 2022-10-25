Всемирно известный российский музыкант о Баку

От родного Баку море впечатлений, сказал Trend в интервью из Москвы всемирно известный гитарист, наш соотечественник из России Ровшан Мамедгулиев, передает Day.Az.

В рамках гастролей музыкант выступил с соло-концертом в Международном центре мугама. В программе были представлены произведения Фикрета Амирова, Фирангиз Ализаде, Дионисио Агуадо, Агустина Барриоса, Эйтора Вила-Лобоса, Франсиско Таррега и Никиты Кошкина.

"Это прекрасный зал, очень камерно, идеальное место для исполнения гитарных произведений. Отличные впечатления от публики, которая эмоционально приветствовала произведения. В программу концерта были включены сочинения азербайджанских композиторов - "Фантазия для гитары" народной артистки Фирангиз Ализаде и "Шесть миниатюр" великого Фикрета Амирова в моем переложении. Также прозвучала премьера в Азербайджане пьесы "Замёрзший ручей" российского композитора Никиты Кошкина, написанная по мотивам азербайджанской притчи специально для меня. Эти воспоминания навсегда останутся в моей памяти очень живыми и радостными", - сказал гитарист.

Ровшан Мамедгулиев также стал гостем Mədəniyyət TV и провел мастер-класс в Государственном университете культуры и искусств.

"В последний раз я давал мастер-классы в Баку в 2019 году и нынешний уровень студентов меня приятно удивил, значительно повысился уровень исполнительского мастерства. Причем, в отличие от прошлого раза, они уже играли произведения классиков. Это очень радует. Особо отмечу большой вклад в развитие гитарного искусства педагога университета Эльмара Султанова. Я считаю, что в Азербайджане должно проводиться множество мероприятий, посвященных классической гитаре, и необходимо уже выходить на международный уровень и добиваться успехов", - отметил музыкант.

Ровшан Мамедгулиев также принял участие в концерте оркестра Cadenza Contemporary Orchestra под названием "Allegoria Sacra" (Священная Аллегория). На вечере прозвучали камерно-инструментальные и сценические произведения, охватывающие 20-летний период творческой деятельности композитора Эльмира Мирзоева, который на протяжении последних лет живет и работает в Берлине.

"Во время репетиций я познакомился с замечательным коллективом Cadenza Contemporary Orchestra и Эльмиром Мирзоевым. Это была авангардная музыка и, признаться честно, поначалу не все было понятно, когда разбирал партии для исполнения на гитаре. Но после непосредственного общения с композитором все пошло как по маслу. Я исполнил три таких произведения и четыре азербайджанские народные песни в современной обработке. Это выступление так же произвело на меня большое впечатление - новая музыка, образы, совсем иное отношение к процессу музицирования. Вместе с Эльмиром Мирзоевым мы также обсудили дальнейшие планы творческой деятельности. Надеюсь, искусство классической гитары в Азербайджане будет развиваться и мы обязательно будем радоваться успехам азербайджанских музыкантов", - добавил он.

36-летний Рошан Мамедгулиев родился в Баку. Окончил Нижегородскую консерваторию им. М.И. Глинки и аспирантуру при консерватории. С 2014 года является доцентом единственной в России кафедры классической гитары в Государственной классической академии им. Маймонида (Москва). Лауреат более тридцати международных конкурсов, обладатель всевозможных наград и премий, среди которых премия президента России, признавался лучшим гитаристом мира. Выступал с сольными концертами в России, США, Германии, Испании, Нидерландах, странах Северной и Южной Америки со многими известными музыкальными коллективами, среди них Парижская высшая национальная консерватории музыки и танца (Франция), оркестр Collegium instrumentale (Испания), Азербайджанский камерный оркестр имени Гара Гараева и Симфонический оркестр под управлением Теймура Геокчаева. В его репертуаре также сочинения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова, обработки народных песен.

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