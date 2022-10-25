Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными

Британский артист Дэниэл Рэдклифф заявил, что не хотел бы видеть своих детей в актерской профессии. Об этом сообщает Day.Az на Newsweek.

Артист считает, что детям следует избегать славы любой ценой, поскольку она может привести к негативным последствиям. Он признался, что в то время, когда он снимался во франшизе, он начал употреблять алкоголь, чтобы забыть о том, что за ним пристально наблюдают поклонники со всего мира. Рэдклифф подчеркнул, что не хочет такого будущего для своего ребенка.

"Если у меня когда-нибудь будут дети, я бы хотел, чтобы они были на съемочной площадке, [наблюдая за процессом со стороны]", - сказал Рэдклифф. По словам звезды "Гарри Поттера", для них будет лучше, если они захотят работать за кадром вместо того, чтобы быть известными актерами.