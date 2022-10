Умер актер «Секретных материалов» Майкл Копса

Майкл Копса, ветеран канадских сериалов и фильмов, таких как "Секретные материалы", " Горец", "Тайны Смолвиля" и "Фантастическая четверка", умер в возрасте 66 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Копса скончался в воскресенье от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, сообщила в Twitter его бывшая жена Люсия Франджионе.

"Великий Майкл Копса, мой дорогой друг и отец моего ребенка Норы, скончался 23 октября 2022 года от опухоли головного мозга", - написала она во вторник. - Он был невероятным актером театра и кино, актером озвучивания, плотником, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и щедрым отцом".

Копса в основном играл в жанровых телесериалах, снятых в Ванкувере или Торонто, включая Fringe, The Net, Dead Zone и The Sentinel. Он также играл генерала Керриган в "Звездных вратах: SG-1", пишет The Hollywood reporter.

Родившийся в Торонто 22 января 1956 года, Копса четыре года изучал актерское мастерство в Театральной школе Circle in the Square в Нью-Йорке, пока в 1984 году он не вернулся в Канаду, чтобы получить степень в области искусства и науки в Университете Торонто.

Дебют Копсы в кино состоялся в фильме "Время" (1985) режиссера Эрика Вайнталя. Затем последовала работа над телесериалами, в том числе над "Т и Т", "Тропическая жара" и "Фалькон Бич".