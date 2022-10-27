Amazon показал первый кадр экранизации Fallout

Amazon Prime Video показал первый кадр экранизации Fallout в честь 25-летия игры. Кадр появился в Twitter, передает Day.Az.

Съемки сериала по вселенной Fallout стартовали в июле 2022 года. Режиссером первого эпизода выступит Джонатан Нолан.

Fallout - компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире, пережившем ядерную войну. Первая попытка экранизации игры была предпринята в 1998 году подразделением Interplay Films. Сценаристом картины был назначен Брент В. Фридман. Спустя два года подразделение Interplay Films было ликвидировано, а работа над фильмом - прекращена.