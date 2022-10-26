Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", рассказал о ненависти к канадскому актеру Киану Ривзу. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист поведал, что пережил смерть двух своих коллег от передозировки наркотическими веществами. В 1988 он дебютировал в фильме "Ночь из жизни Джимми Рирдона", на съемочной площадке которого сблизился с другим актером Ривером Фениксом, являвшимся близким другом Ривза.

Через пять лет после съемок Феникс скончался в результате передозировки, а в 1997 году Перри узнал, что другой его знакомый актер Крис Фарли умер по той же причине. С ним звезда "Друзей" снимался в фильме "Почти герои".

Мэттью Перри отметил, что считает несправедливым, что Киану Ривз все еще жив. "Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?" - написал актер в своих мемуарах.