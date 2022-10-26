https://news.day.az/showbiz/1506556.html Джеймс Кэмерон высказался о персонажах Marvel и DC
Джеймс Кэмерон высказался о персонажах Marvel и DC
Режиссер "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC. Его слова цитирует New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Когда я смотрю эти захватывающие фильмы Marvel и DC, - не имеет значения, сколько лет персонажам, все они ведут себя так, как будто учатся в колледже", - поделился кинематографист. По словам Кэмерона, герои кинокомиксов не те, кто может "дать любовь и силу".
Во время сравнения своих проектов с работами Marvel и DC режиссер заявил, что старается найти свой подход к аудитории. "Я хочу делать то, чего не делают другие люди", - объяснил он.
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