Джеймс Кэмерон высказался о персонажах Marvel и DC

Режиссер "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC. Его слова цитирует New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я смотрю эти захватывающие фильмы Marvel и DC, - не имеет значения, сколько лет персонажам, все они ведут себя так, как будто учатся в колледже", - поделился кинематографист. По словам Кэмерона, герои кинокомиксов не те, кто может "дать любовь и силу".

Во время сравнения своих проектов с работами Marvel и DC режиссер заявил, что старается найти свой подход к аудитории. "Я хочу делать то, чего не делают другие люди", - объяснил он.