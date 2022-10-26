Названо время выхода второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Сиквел "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном выйдет в прокат не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что режиссер картины Мэтт Ривз на данный момент не представил законченный сценарий второй части.

"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел в марте 2022 года. Картина собрала в мировом прокате $770 млн. В ролях - Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаард, Энди Серкис.