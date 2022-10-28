Тайская компания купила конкурс "Мисс Вселенная"

Новым владельцем конкурса "Мисс Вселенная" стала тайская компания JKN Global Group, передает Day.Az со ссылкой на snob.ru.

Согласно информации, американская IMG Worldwide передала права на конкурс за 20 млн долларов.

Отмечается, что JKN организует съемки собственных шоу и занимается дистрибуцией иностранного контента в Таиланде. Приобретение The Miss Universe Organization (проекта, занимающегося организацией конкурса "Мисс Вселенная" - Прим.ред.) поможет компании быть "мягкой силой для создания репутации Таиланда и его известности по всему миру", подчеркнули в JKN.

В начале сентября сообщалось, что владелец международного конкурса "Мисс Вселенная" хочет продать свой бизнес из-за нерентабельности. Утверждалось, что конкурс ежегодно теряет около 2 млн долларов.