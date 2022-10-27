Селена Гомес заболела коронавирусом

Певица Селена Гомес в своем Instagram сообщила, что ее запланированное выступление на Tonight Show с Джимми Фэллоном было отменено из-за положительного результата теста на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В итоге я заболела коронавирусом, но отдыхаю и чувствую себя хорошо. Люблю вас всех", - написала звезда в личном блоге.