https://news.day.az/showbiz/1506766.html Селена Гомес заболела коронавирусом
Селена Гомес заболела коронавирусом
Певица Селена Гомес в своем Instagram сообщила, что ее запланированное выступление на Tonight Show с Джимми Фэллоном было отменено из-за положительного результата теста на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В итоге я заболела коронавирусом, но отдыхаю и чувствую себя хорошо. Люблю вас всех", - написала звезда в личном блоге.
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