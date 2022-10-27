Восковую фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо убрал из экспозиции восковую фигуру рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудники лондонского музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Канье Уэста после того, как руководству стали поступать жалобы от гостей и посетителей.

"Восковая фигура Йе была убрана из экспозиции в наш архив. Каждый профиль заслуживает свое место в лондонском музее мадам Тюссо, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они хотят увидеть", - сказал представитель музея мадам Тюссо.

"Отмена" Канье Уэста началась после его расистских и антисемитских высказываний. За последние пару недель от сотрудничества с Йе отказались компании adidas, Gap и Balenciaga.