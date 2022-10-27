Против Витаса возбудили уголовное дело

Против эстрадного певца Виталия Грачева, более известного как Витас, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как он напал на чиновника в караоке-баре. Об этом сообщается в Telegram-канале 112, передает Day.Az.

На данный момент исполнитель находится под подпиской о невыезде.

23 октября стало известно, что на Витаса написали заявление в полицию. Во время отдыха в одном из столичных заведений он дважды сделал замечание сидевшему за соседним столом начальнику отдела одного из федеральных министерств Султану Джандигову, после чего применил газовый баллончик.

После инцидента пострадавший чиновник отправился в травмпункт, где ему диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.