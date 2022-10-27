Адель приостановит карьеру

Британская певица Адель сообщила поклонникам, что собирается отдохнуть от музыки и сосредоточиться на получении образования по английской литературе. Ее слова приводит The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После Лас-Вегаса хочу получить степень по английской литературе. И если бы не добилась успеха в пении, то точно бы стала учителем", - сказала артистка.

По словам певицы, она не собирается поступать в ВУЗ, а планирует заниматься с репетитором, чтобы получить квалификацию. "Не думаю, что потом получу работу по специальности. Но сейчас я жалею, что не поступила в университет раньше. Хочу получить этот опыт", - сказала она.

Выступления Адель в Лас-Вегасе запланированы на ноябрь 2022 года.