De Beers выпустила коллекцию украшений для мужчин

В британской ювелирной компании De Beers считают, что мужчинам не стоит ограничивать себя в украшениях обручальным кольцом, часами и запонками. Кольца, браслеты и подвески-жетоны в белом золоте с бриллиантами и черном титане с вставками из розового золота составили основу коллекции RVL, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Три согласные буквы взяли из слова "reveal", что в переводе с английского означает "раскрывать". Ведь украшения рассказывают не только о стилевых предпочтениях своего владельца. Золотые с бриллиантами украшения De Beers намекнут еще и на его финансовую состоятельность. В вогнутых линиях бриллиантов зашифрованы очертания букв "D" и "B". Это инициалы De Beers, которые рано или поздно будут замечены окружающими.

Приятно, что браслеты и подвески RVL подойдут и женщинам, а значит теперь и у De Beers можно приобрести парное украшение.