Бывшая девушка принца Гарри впервые показала сына

Бывшая девушка принца Гарри, бизнесвумен Челси Дейви, опубликовала первую фотографию с девятимесячным сыном. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летняя Челси Дейви, известная романом с принцем Гарри, выложила в личном блоге первую фотографию с девятимесячным сыном Лео.

Информация о том, что Челси Дейви и ее супруг Сэм Катмор-Скотт стали родителями, появилась в январе этого года.

Принц Гарри и Челси Дейви встречались на протяжении семи лет, с 2003 по 2010 год, то расставаясь, то сходясь вновь. Примечательно, что после окончательного разрыва они сумели сохранить дружеские отношения. В 2011-м бывшие возлюбленные вместе посетили свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2018-м Челси была замечена на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл.