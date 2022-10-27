Хью Джекман предложил переименовать фильм «Дэдпул 3»

Актер Хью Джекман допустил, что фильм "Дэдпул 3" будет переименован. Об этом он рассказал 26 октября Variety, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Ну мне это не по душе. Уверен, что Росомахе бы не понравилось такое название", - прокомментировал он название будущей картины.

В этом фильме Джекман вернется к роли супергероя Росомахи, которую уже исполнял девять раз начиная с 2000 года. Последним его появлением в этом амплуа стал фильм "Логан" 2017 года.

В 2009-м вышел фильм "Люди Икс: Начало. Росомаха", в котором Джекман снимался с исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом.

Премьера "Дэдпула 3" запланирована на 8 ноября 2024 года.