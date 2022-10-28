В Болгарии убили известную актрису

В Болгарии убили актрису Виолету Доневу, которая сыграла главную роль в фильме, победившем на Московском международном кинофестивале в 1973 году. Звезде фильма "Любовь" было 79 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, тело актрисы нашли 22 октября, сообщает Болгарское национальное радио. Полицейские сломали дверь квартиры Доневой после сообщения, что актриса несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

На теле Доневой были обнаружены следы насильственной смерти.

Главным подозреваемым является близкая родственница актрисы, которая страдает психическим расстройством.

Картина "Любовь", в которой сыграла Донева, разделила Золотой приз VIII МКФ с фильмом "Это сладкое слово - свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.