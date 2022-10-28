https://news.day.az/showbiz/1506989.html В сериале «Корона» покажут момент гибели принцессы Дианы
В сериале «Корона» покажут момент гибели принцессы Дианы
Авторы сериала Netflix "Корона" снимают момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году. Об этом сообщает E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Создатели проекта пообещали показать момент гибели экс-супруги принца Чарльза (ныне - король Карл III) "деликатно". "Точный момент столкновения не будет показан", - рассказали в руководстве сериала.
Съемки происходят в Париже, недалеко от туннеля Пон--де-л'Альма - места смертельной автокатастрофы. В пятом и шестом сезоне принцессу Диану играет Элизабет Дебики.
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