Дело о стрельбе на съемках фильма «Раст» с Болдуином закрыто

Следствие закрыло дело о стрельбе на съемках фильма "Раст" с участием актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, сообщает газета Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", - указано в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.

Отмечается, что в офисе шерифа округа не пришли к выводу, есть ли необходимость предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.