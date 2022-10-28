Paramount выдвинула «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом на «Оскар»

Paramount Pictures приняла решение выдвинуть фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли на премию "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство компании выдвинуло проект на 14 номинаций - в том числе на "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера", "Лучшую актрису второго плана", "Лучшего актера второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшую операторскую работу" и "Лучший дизайн костюмов".

В сентябре сообщалось, что боевик "Топ Ган: Мэверик" попал в рейтинг пяти самых кассовых фильмов в Соединенных Штатах. В США лента собрала более $701 млн, что является пятым лучшим результатом на внутреннем рынке страны. При этом в общемировом прокате боевик Джозефа Косински принес более $740 млн прибыли.

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