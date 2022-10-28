У Disney появился первый мультфильм с главной героиней plus-size

Walt Disney представила свою первую героиню plus-size в новом короткометражном фильме о дисморфии тела, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Компания показала кадр с персонажем на официальном сайте.

Анимационный фильм "Reflect" рассказывает историю балерины Бьянки, которая "борется со своим собственным отражением, преодолевая сомнения и страхи". Художница-постановщица Хиллари Брэдфилд, участвовавшая в создании "Энканто" и "Холодного сердца 2", рассказала, что мультфильм стал одним из серии проектов, посвященных таким темам, как повышение самооценки и пропаганда "позитивного отношения к собственному телу".

Появление бодипозитивной героини вызвало резонанс среди поклонников Disney. В соцсетях ведутся споры по поводу нового персонажа.