Джуд Лоу и Джейсон Бейтман снимутся в мини-сериале от Netflix

Актеры Джуд Лоу и Джейсон Бейтман сыграют главные роли в мини-сериале от Netlix "Черный кролик".

Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артисты также выступят исполнительными продюсерами грядущей картины. Бейтман станет режиссером сериала. Номинант на премию "Оскар" Зак Бэйлин напишет сценарий для проекта. Подробности ленты не разглашаются.