Дочь Анастасии Заворотнюк в восторге от поездки в Азербайджан

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась в личном блоге первыми впечатлениями от поездки в Азербайджан. 26-летняя Анна Заворотнюк вместе с возлюбленным отдыхает в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Погода меняется по пять раз на дню! Я, пожалуй, никогда столько раз не снимала и надевала пальто в течение нескольких часов. Холодно становится именно от ветра, он здесь довольно сильный. Старый город - восторг, своей архитектурой он местами напоминает мне Париж, местами Стамбул. Почти везде вкусно, особенно мясо, стейки, кебабы, донеры. При этом здесь отсутствует культ моей любимой японской еды. Здесь тяжело найти вкусные суши и роллы! Люди очень приветливы и гостеприимны", - рассказала фотомодель.

Дочь актрисы шесть лет состоит в отношениях с возлюбленным, с которым познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Она не раскрывает личность своего жениха и не показывает фото с ним в соцсетях. Мужчина уже сделал предложение Анне, модель в 2021 году признавалась подписчикам, что помолвлена, однако о планах на свадьбу девушка пока ничего не рассказывает.

Фотомодель - старшая дочь Анастасии Заворотнюк от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Девушка окончила высшую школу современных социальных наук при Московском государственном университете, потом уехала на учебу в США, а сейчас занимается бизнесом - у нее свой бренд одежды.