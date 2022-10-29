Сын Майкла Джексона выступил против того, чтобы Гарри Стайлса называли «новым королем поп-музыки»

Принц Джексон, сын Майкла Джексона, критически отреагировал на то, чтобы певца Гарри Стайлса называли "новым королем поп-музыки", как передает Day.Az об этом сообщает Just Jared.

В недавнем большом материале The Rolling Stone, посвященном творчеству Гарри Стайлса, авторы статьи назвали исполнителя "новым королем поп-музыки". С этим не согласился наследник Майкла Джексона - первого обладателя этого титула.

Принц Джексон согласился с творческими заслугами Стайлса, но отметил, что королем поп-музыки был и навсегда останется только его отец.

"Гарри Стайлс, вне сомнений, прекрасный артист. Но мой отец начинал и работал во времена, когда у исполнителей не было такой поддержи в социальных медиа. Если сравнить, с чего и как трудно начиналась карьера моего отца, и как она начинается у современных исполнителей, - то это просто небо и земля. Это невозможно сравнивать. А титул "король поп-музыки" навсегда закреплен за моим отцом, его нельзя просто так взять и передать другому артисту", - поделился Джексон-младший.