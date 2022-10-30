Виктория Бекхэм рассказала, почему расплакалась на глазах у Николы Пельтц

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга футболиста Дэвида Бекхэма объяснила, почему расплакалась на глазах у Николы Пельтц. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Mirror.

30 сентября в рамках Недели моды в Париже была представлена коллекции Victoria Beckham Spring Summer 2023. В показе приняли участие сестры Джиджи и Белла Хадид. Последней на подиум вышла основательница бренда Виктория Бекхэм и не смогла сдержать слез. Как оказалось, виной тому - сидевшая в первом ряду семья экс-солистки Spice Girls: ее родители Энтони и Жаклин Адамс, сестра Луиза, супруг Дэвид, сыновья Бруклин, Круз и Ромео, а также дочь Харпер. Бруклина сопровождала его супруга Никола, с которой Виктория, если верить СМИ, не ладит.

"Я немного расчувствовалась на шоу в Париже. Хотела выйти после показа и сделать хорошую фотографию на подиуме. Но в тот момент, когда я увидела Дэвида, детей, маму, папу и сестру, я была по-настоящему тронута, правда. Потому что семья для меня - все. То, что они были рядом, то, что они поддерживали меня, это просто все", - рассказала она в ток-шоу Дрю Бэрримор на телеканале CBS.