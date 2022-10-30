Дочь Григория Лепса показала фото с первенцем

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru старшая дочь певца Григория Лепса опубликовала в соцсетях снимки с первенцем. Инга Лепс показала кадры, снятые ее подругой фотографом Лерой Лабзиной.

О беременности артистки стало известно в июле 2022 года, этой новостью с журналистами поделился Григорий Лепс, и тогда же он раскрыл пол ребенка. А 18 сентября дочь музыканта впервые стала матерью, своего сына она назвала Константином.

37-летняя Инга Лепс 23 апреля 2022 года вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, который моложе ее на шесть лет. Пара впервые встретилась на съемочной площадке, у них завязался роман, и через несколько лет они решили пожениться. Влюбленные расписались в столичном ЗАГСе, а потом отпраздновали это событие в узком семейном кругу. Отец невесты был на свадьбе, он рассказывал, что вручил молодоженам дорогой подарок, но не раскрывал, какой именно.

Григорий Лепс говорил, что доволен выбором дочери, он считает зятя достойным, умным и воспитанным человеком.