Стало известно, кто сыграет роль Ведьмака в новом сезоне

Британский актер Генри Кавилл разочаровал своих фанатов. Зрители больше не увидят его в сериале "Ведьмак".

Точно неизвестно, почему актер решил покинуть проект. Есть версия, что Кавилл захотел освободить место в своем графике для съемок в других фильмах. В частности, звезда Голливуда планирует вернуться к роли Супермена.

Как передает Day.Az представители Netflix уже сообщили, кто придет на смену Кавиллу. В четвертом сезоне роль Геральта сыграет австралийский актер Лиам Хемсворт, который известен зрителю про серии фильмов "Голодные игры".

В своих соцсетях Генри Кавилл поблагодарил съемочную группу за проделанную работу и пожелал Лиаму удачи в новой роли.