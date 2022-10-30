Известная российская певица получила предложение руки и сердца во время концерта

Певец Александр Гречаник сделал предложение руки и сердца Эльвире Тугушевой (известна под псевдонимом Elvira T) во время ее концерта. Как передает Day.Az об этом сообщает "СтарХит", исполнительница хита "Все решено" ответила согласием.

"Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой", - сказал Гречаник и протянул Тугушевой кольцо.

Несмотря на удивление, певица без долгих раздумий сказала: "Я тебя тоже очень люблю. Да!"

Сейчас Тугушевой 28 лет. Она начала музыкальную карьеру в 15 лет с дебютной песней "Все решено", которая быстро стала популярной на радио и музыкальных телеканалах. В настоящее время Эльвира выпускает новые композиции, выступает с концертами и активно ведет соцсети.