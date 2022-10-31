Никола Пельтц ревнует Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц призналась, что ревнует мужа Бруклина Бекхэма к поклонницам, которых, по ее словам, у него довольно много. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом интервью актриса и модель заявила, что они с Бруклином "сильно ревнуют друг друга". При этом, сама Никола считает очень сексуальным тот факт, что муж всегда оберегает ее от любых подобных переживаний. Она добавила, что после свадьбы чувство ревности немного притупилось.

"Мы оба определенно ревнуем! Но я думаю, что сегодня мы оба чувствуем себя более уверенно в наших отношениях. Раньше, когда на горизонте появлялся какой-то парень, это было куда более важным, чем сейчас", - подчеркнула Никола.

27-летняя Никола Пельтц вышла замуж за 23-летнего старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм в апреле 2022 года. Пышная свадьба проходила в поместье семьи Пельтц в Палм-Бич и обошлась молодоженам $3,5 млн.