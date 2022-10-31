Сильвестр Сталлоне назвал разрыв с женой тяжелым уроком

Сильвестр Сталлоне рассказал о своем браке с Дженнифер Флавин и о том, что их короткий разрыв был "самым бурным временем" в его жизни. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

76-летний актер дал интервью, в котором рассказал, как они с женой расстались после 25 лет брака, а спустя месяц отменили развод. Сталлоне назвал произошедшее своим "пробуждением" и подчеркнул, что эта ситуация помогла ему осознать всю важность семьи.

"Скажем так, это было очень бурное время. Я вновь осознал, что ценнее всего на свете - любовь к моей семье. Она имеет приоритет над моей работой, и это был очень тяжелый урок", - сказал Сталлоне.

54-летняя Дженнифер Флавин подала на развод с 76-летним Сильвестром Сталлоне в августе 2022 года, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Спустя месяц супруги помирились, заявив прессе, что "они решили все личные проблемы".