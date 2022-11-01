Рианна рассказала, ради кого вернулась к музыке

Певица Рианна призналась, что решила вернуться к музыке, чтобы почтить память покойного Чедвика Боузмана. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы искали великого артиста, который мог бы рассказать историю фильма, охватить темы фильма и представить их зрителям в другой упаковке. Было логично, что это будет женщина, потому что это главная тема второго фильма - материнство", - рассказал режиссер Райан Куглер о работе с Рианной над саундтреком к проекту "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

По словам Куглера, певица хотела сделать вклад в наследие покойного Боузмана, исполнившего роль Черной Пантеры в первом фильме. "Как только она представила композицию, она прямо сказала: "Я сделала это для Чеда", - рассказал режиссер.