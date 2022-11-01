Жан-Клод Ван Дамм снимется в боевике режиссера «Восставшего из ада»

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм примет участие в боевике "Silent Kill" ("Тихое убийство"). Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарист и режиссер картины - Энтони Хикокс, известный по работе над хоррором "Восставший из ада 3: Ад на Земле". Фильм расскажет о четырех наемниках, которые спрятали сокровища в Конго. Герои закопали клад и договорились встретиться на том же месте через 3 года, чтобы поделить добычу, однако все идет не по плану. В боевике также снимутся Вернон Дэвис, Рафаэль Амайа и Мадалина Генеа.

Жан-Клод Ван Дамм также выступит в роли продюсера вместе с Хорамом Морекой. Основные съемки должны начаться в начале 2023 года.