Самые высокооплачиваемые умершие знаменитости

Британский писатель и филолог Джон Толкин (1892-1973) занял первое место в списке самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей за минувший год по версии журнала Forbes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В подборку Forbes вошли 13 мертвых знаменитостей, наследие которых принесло наибольшие доходы в период с 1 ноября 2021 года по 30 октября текущего года. Речь идет о прибыли, полученной от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, заключения лицензионных сделок.

Состояние автора повести "Хоббит, или Туда и обратно" и трехтомной эпопеи "Властелин колец" за минувший год выросло на $500 млн.

На втором месте в списке Forbes оказался американский баскетболист Коби Брайант (1978-2020), который за год "заработал" $400 млн, в том числе от продажи компании Coca-Cola доли в фирме BodyArmor.

Третье место занял британский музыкант и актер Дэвид Боуи (1947-2016), состояние которого выросло за год на $250 млн.

В список Forbes также вошли американские музыканты Элвис Пресли (1935-1977), Джеймс Браун (1933-2006) с $100 млн, Майкл Джексон (1958-2009) с $75 млн. Канадский поэт, писатель и певец Леонард Коэн (1934-2016) получил за год $55 млн, наследие американского детского писателя Теодора Сьюза (1904-1991) принесло ему за год $32 млн.

Барабанщик американской рок-группы Toto Джефф Поркаро (1954-1992) разбогател на $25 млн, состояние американского художника-карикатуриста Чарльза Шульца (1922-2000) выросло за год на $24 млн, мексиканского певца Хуана Габриэля (1950-2016) - на $23 млн. Бывшие участники The Beatles Джон Леннон (1940-1980) и Джордж Харрисон (1943-2001) "разбогатели" на $16 млн и $12 млн соответственно.