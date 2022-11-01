Режиссер «Райи и последнего дракона» снимет ремейк аниме «Твое имя»

Режиссер Карлос Лопес Эстрада был приглашен Paramount, Bad Robot и Toho для создания игрового ремейка аниме "Твое имя". Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм в настоящее время находится в разработке и основан на анимационной романтической фэнтезийной драме 2016 года, которая считается современной классикой в Японии. Первоначальная версия сюжета была разработана сценаристом, номинированным на премию "Оскар", Эриком Хайссерером ("Прибытие").

В новой версии в центре сюжета - двое подростков, которые обнаруживают, что они волшебным образом связаны и периодически меняются телами. Когда катастрофа угрожает перевернуть их жизни, они должны отправиться навстречу и спасти свои миры.

Лопес Кастанеда работал над анимацией "Райя и последний дракон". Мультфильм был выпущен Disney в марте 2021 года и номинирован на премию Оскар за лучший анимационный фильм. Также режиссер снял эпизод сериала FX и Marvel "Легион".