Брайан Фуллер снимет приквел франшизы «Пятница, 13-е»

Peacock объявил, что приступил к сериалу "Хрустальное озеро", драме-приквелу, основанной на популярной франшизе фильмов ужасов "Пятница, 13-е". Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основные детали сюжета держатся в секрете. Брайан Фуллер, создатель таких шоу, как "Американские боги" и "Звездный путь: Дискавери", выступит как режиссер и один из продюсеров проекта.

"Пятница, 13-е" - франшиза ужасов, впервые вышедшая в 1980 году и подарившая миру Джейсона Вурхиса, слэшера в хоккейной маске, который в основном убивает в местности Кэмп-Кристал-Лейк и вокруг нее. Серия фильмов породила телесериал, а также романы и видеоигры.