Скончался известный американский рэпер

Рэпер Кершник Кари Болл, известный под псевдонимом Takeoff, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом во вторник сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Takeoff находился в боулинг-клубе в Хьюстоне (штат Техас), когда неизвестный открыл стрельбу в заведении. 28-летний рэпер умер на месте.

Рэп-исполнитель Takeoff был самым молодым членом хип-хоп трио Migos, в которое также входят рэперы Quavo и Offset.

Как сообщает портал, группа стала известной после выхода сингла Versace в 2013 году, на который исполнитель Drake сделал ремикс.