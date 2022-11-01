Хадид и Ди Каприо вновь заподозрили в романе

Журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с новой девушкой - моделью Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября. Знаменитости прибыли на мероприятие на автобусе вместе с другими гостями, среди которых сестра Джиджи Белла Хадид, манекенщица Ирина Шейк и известный коллекционер Хелли Нахмад.

"Ди Каприо постоянно был в маске зомби, которую он снимал только тогда, когда пил алкогольные напитки", - рассказал очевидец событий, пожелавший остаться анонимным. При этом Хадид и Ди Каприо еще никак не комментировали новости о своем романе, которые появились из-за их совместного выхода в свет.

Предположения, что актер начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, впервые появились 14 сентября. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.