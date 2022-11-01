Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", как передает Day.Az в ходе шоу Good Morning America он рассказал о реакции бывших коллег на скорый выход его мемуаров Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Артист заявил, что в преддверии выхода его книги он получил несколько хороших отзывов от звезд "Друзей". Он понадеялся, что актеры прочитают его мемуары, хотя раньше Перри предполагал, что они вряд ли заинтересуют его коллег. Он отмечал, что его работа заинтересует зависимых людей и поклонников "Друзей".

Ранее несколько отрывков из книги Перри появились в сети. Так, в одном из них актер признался, что много лет был влюблен в свою коллегу по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон. Перри рассказал, что увидел актрису еще до работы над ситкомом и сразу же был очарован ею. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить ее новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. "Стало ясно, что она поняла, что нравится мне слишком сильно или в каком-то неправильном ключе", - пишет Перри в своей книге. Артист добавил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив вместо этого быть друзьями.