Звезда «Венома» Мишель Уильямс родила третьего ребенка

Звезда "Венома" Мишель Уильямс стала многодетной матерью. Папарацци успели сфотографировать актрису с новорожденным ребенком, мужем и старшим сыном во время прогулки в Нью-Йорке, издание Daily Mail опубликовало эти семейные снимки на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка замужем за режиссером Томасом Кейлом, они официально зарегистрировали отношения в 2020 году за несколько месяцев до появления на свет общего ребенка. В июне у пары родился сын, которого они назвали Хартом. В мае 2022 года Мишель Уильямс рассекретила свою беременность, она появилась на обложке журнала Variety и рассказала о скором пополнении в семье. Пол третьего ребенка, как и его имя актриса пока не раскрывает.

У звезды "Венома" также есть дочь от знаменитого актера Хита Леджера, Матильде Роуз недавно исполнилось 17 лет. Артист, получивший "Оскар" за роль Джокера в фильме "Темный рыцарь" умер 22 января 2008 года, ему было 28 лет.