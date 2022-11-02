https://news.day.az/showbiz/1508310.html Блогер Гусейн Гасанов попал в ДТП - ВИДЕО
Блогер Гусейн Гасанов попал в ДТП - ВИДЕО
Видеоблогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов поделился в своем Instagram новыми снимками.
Как передает Day.Az, блогер сообщил в соцсетях,что пострадал после аварии в Дубае.
"Перевернулся с гидроцикла на скорости", - написал он и прикрепил фото, на котором врачи накладывают гипс.
Также блогер рассказал, что медицинская помощь в ОАЭ обошлась ему примерно в 100 тыс. рублей.
Самир Гулиев
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