Блогер Гусейн Гасанов попал в ДТП

Видеоблогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов поделился в своем Instagram новыми снимками.

Как передает Day.Az, блогер сообщил в соцсетях,что пострадал после аварии в Дубае.

"Перевернулся с гидроцикла на скорости", - написал он и прикрепил фото, на котором врачи накладывают гипс.

Также блогер рассказал, что медицинская помощь в ОАЭ обошлась ему примерно в 100 тыс. рублей.

Самир Гулиев