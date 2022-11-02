Актриса сериала «Друзья» рассказала о неизлечимой болезни

Актриса Кристина Эпплгейт, которой год назад диагностировали рассеянный склероз, рассказала о жизни с неизлечимой болезнью. В интервью The New-York Times актриса заявила, что поправилась на 20 килограммов и больше не может обходиться без посторонней помощи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актриса сериала "Друзья" призналась, что болезнь начала проявлять себя давно, но она не обращала на эти сигналы внимания. "Несколько лет назад во время участия в танцевальном шоу я заметила, что стала спотыкаться. Но разве станешь придавать этому значение?" - вспомнила она.

За 15 месяцев Эпплгейт поправилась почти на 20 килограммов, но проблемы с лишним весом ее не волнуют. Она не прячется от фотографов и продолжает сниматься в новом сезоне сериала "Прощай навсегда", премьера которого состоится через несколько недель.

Продюсеры предлагали ей завершить съемки раньше времени, но она категорично заявила: "Ну уж нет. Я никогда на это не соглашусь". Свое решение она объяснила тем, что должна продолжать работать ради всей группы, что трудится над проектом. В итоге она взяла перерыв в пять месяцев, чтобы прийти в себя, а когда вернулась на съемочную площадку, уже могла передвигаться только в инвалидном кресле.

В социальных сетях Эпплгейт рассказывает, какой стала ее жизнь. Она показывает трости, без которых уже не может ходить, и не скрывает, что способна держать равновесие, только прислонившись к стене.

Рассеянный склероз - не первая серьезная болезнь, с которой столкнулась Эпплгейт. В 2008 году ей диагностировали рак груди. Она перенесла двойную мастэктомию, позже ей сделали реконструктивную операцию. В 2017 году актриса выяснила, что у нее мутация гена BRCA1, предрасполагающая к развитию рака, и решила удалить яичники и фаллопиевы трубы.

50-летняя Эпплгейт призналась, что силы бороться, работать и просто жить ей дает поддержка мужа - музыканта Мартина ЛеНобла, 11-летней дочери Сэди и многочисленных друзей и поклонников.

Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как "Друзья", "Женаты и с детьми", "Прощай навсегда", "Джамп стрит, 21", "Не говори маме, что няня умерла" и "Книга жизни".