Шэрон Стоун едва не стала жертвой неправильного медицинского диагноза

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как едва не стала жертвой ложного медицинского диагноза. Соответствующей информацией она поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

64-летняя Шэрон Стоун написала в личном блоге эмоциональный пост, в котором призвала женщин всегда получать второе мнение от врачей. Актриса обратилась к женщинам после того, как сама едва не стала жертвой неправильного медицинского диагноза.

"Не отчаивайтесь! Всегда получайте второе мнение! Это может спасти вашу жизнь", - написала актриса.

По словам Шерон Стоун, из-за врачебной ошибки ей пришлось пережить болезненную процедуру и две эпидуральных анестезии. Опухоль, которую первый доктор нашел у актрисы оказалась доброкачественной фиброаденомой.

"Спасибо за вашу заботу. Сейчас со мной все в порядке. Мне потребуется от четырех до шести недель до полного восстановления", - успокоила подписчиков Стоун.

Это не первый раз, когда Шэрон Стоун сталкивается с новообразованиями. В своих мемуарах "Красота жить дважды" актриса рассказала, что в 2001 году врачам пришлось удалить из ее тела доброкачественные опухоли, которые были "гигантскими, больше, чем моя грудь".