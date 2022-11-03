Видео с Шатуновым удалят из Сети

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что видеозаписи с Юрием Шатуновым будут удалены из Сети в течение 3 месяцев, а сам проект "Ласковый май" будет перезапущен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Продюсер уточнил, что контент с песнями и выступлениями группы может размещаться только по согласию правообладателя. Видеозаписи останутся только на каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май" на YouTube. Нарушителям же Разин пригрозил многомиллионными судебными исками и даже пообещал "показательно сажать".

При этом Аркадий Кудряшов, представитель Юрия Шатунова опроверг заявления Разина, назвав их бредом. Поклонникам он посоветовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".