Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

Американский стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Песочный человек" на второй сезон. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил портал The Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Информацию о продолжении шоу также подтвердили в Netflix, опубликовав на странице сервиса в соцсети тизер с подписью "Сон продолжается".

Премьера первого сезона экранизации комикса Нила Геймана состоялась в августе. За первую неделю показа пользователи сервиса смотрели шоу более 69 млн часов, вторую - свыше 127 млн часов, отмечает телеканал "360".

10-серийный первый сезон был основан на первых 16 выпусках комикса (всего их 75).

В настоящее время не раскрывается количество эпизодов и подробности сюжета второго сезона. Известно лишь, что предстоящие эпизоды будут "адаптированы из нескольких графических романов The Sandman".

Во втором сезоне сыграют: Бойд Холбрук, Паттон Освальт, Вивьен Ачимпонг, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай и другие.