Актер Райан Рейнольдс может приобрести клуб НХЛ

Канадский актер Райан Рейнольдс может приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз", пишет People Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Рейнольдс, который является болельщиком "Оттавы", опасается, что в случае продажи клуба новому владельцу, команду могут перевезти в другой город.

В марте скончался владелец "Сенаторз" Юджин Мельник, дочери которого намерены продать хоккейный клуб.

В 2021 году Рейнольдс вместе с другим актером Робом Макэлхенни стал владельцем валлийского футбольного клуба "Рексем", выступающего в пятом по значимости дивизионе Англии.

"Компания RR McReynolds Company LLC получила 100% контроль над Wrexham AFC Limited и Wrexham Supporters Trust. Новые владельцы, Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс, вложили в клуб £2 млн (около € 2,28) в соответствии с условиями сделки", - говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

"Рексем" является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.