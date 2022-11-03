Дочь Моники Беллуччи дебютирует в итальянском кино

18-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые снимется в кино. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дева Кассель стала одной из главных героинь в фильме "Прекрасное лето" итальянской кинематографистки Лауры Лукетти. На экране дочь актеров сыграет роль смелой и дерзкой натурщицы Амелии. Драма о наступлении совершеннолетия основана на романе итальянского писателя Чезаре Павезе "La Bella Estate", который получил престижную итальянскую литературную премию Premio Strega в 1950 году и был переведен на многие языки мира.

Дева Кассель строит карьеру модели. В 2019 году дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подписала контракт с Dolce&Gabbana, снявшись в рекламе одного из парфюмов бренда. В октябре 2020 года девушка появилась на своей первой глянцевой обложке, став главной героиней французского Elle, а в июле 2021-го она приняла участие в съемке для Vogue Italia вместе со своей матерью.