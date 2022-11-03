Селена Гомес о совместных фотографиях с Хейли Бибер

Американская певица Селена Гомес впервые прокомментировала совместные фотографии с супругой исполнителя Джастина Бибера Хейли. Как передает Day.Az об этом пишет издание Vulture.

Совместные фотографии Гомес с моделью и женой ее бывшего возлюбленного стали распространяться в сети в середине октября после ежегодного гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, который посетили девушки. Снимки были сделаны звездным фотографом Тайреллом Хэмптоном, который опубликовал одну из своих работ у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Публикация шокировала пользователей.

Исполнительница заявила, что в совместных снимках нет ничего особенного. "Не нужно придавать фотографиям большого значения. В этом нет ничего особенного", - высказалась Гомес.