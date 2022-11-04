От Джоан Роулинг захотели новых фильмов о Гарри Поттере

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав стремится использовать франшизы компании, включая новые фильмы о Гарри Поттере, если ему удастся решить этот вопрос автором Джоан Роулинг. Об этом пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы собираемся сосредоточиться на франшизах, - сказал Заслав во время телефонного разговора с инвестором, - У нас не было фильмов о Супермене уже 13 лет. Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы о Гарри Поттере принесли большую прибыль Warner Bros.... за последние 25 лет".

Далее исполнительный директор отметил, что у студии все еще есть театральные права на "Властелина колец" , и вернулся к идее большего количества "Гарри Поттера".

Warner Bros. выпустила восемь фильмов о Гарри Поттере с 2001 по 2011 год, которые собрали в мировом прокате 7,7 миллиарда долларов. Он сотрудничал с Роулинг во франшизе "Фантастические твари", которая привела к снижению кассовых сборов. Самая последняя часть "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" дебютировала в апреле и заработала 405,1 миллиона долларов по всему миру. Неясно, будет ли студия продвигаться вперед с двумя запланированными фильмами, чтобы завершить весь цикл из пяти картин.

За годы, прошедшие после Поттера , Роулинг стала фигурой неоднозначной и ее обвиняли в трансфобии .

Фанаты подозревали Заслава и Роулинг в натянутых отношениях, но они это отрицали.

Имя Роулинг почти полностью исчезло из первого трейлера "Секретов Дамблдора". Студия опубликовала заявление, опровергающее сообщения о разногласиях: "В течение 20 лет Warner Bros., Джоан Роулинг и ее команда работали вместе, чтобы радовать поклонников по всему миру захватывающим повествованием и магией волшебного мира".

Роулинг ранее работала над пьесой "Гарри Поттер и проклятое дитя", премьера которой состоялась в 2016 году. Крис Коламбус, режиссер самого первого фильма о Поттере, выразил заинтересованность в постановке экранизации.